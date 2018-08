Grouss Kritik u Gesetzprojet iwwer d'Stagen (22.08.2018) D'Unioun vun de Schüler a Studenten zu Lëtzebuerg, d'UNEL, kritiséiert den neie Gesetzprojet iwwer d'Stagen.

D'Stagiairë géife riskéieren an d'Prekaritéit ze falen. D'Associatioun huet hir Kritik e Mëttwoch och um Knuedler demonstréiert an dat mat enger folkloristescher Aktioun.



Am Mëttelpunkt stoung e Stagiaire, deen iwwert engem Basseng mat Waasser op engem Briet souz. D'Spectateuren hu mat engem Ball, op deem d’Wuert ''Beruffserfarung'' stoung, op hie gehäit. Bei enger gudder Reussite gouf de Stagiaire geduscht, naass gemaach, wiertlech geschwat: an d'Prekaritéit gehäit. D’Pressespriecherin vun der UNEL Kelly Kosel erkläert, dass Aarbechtserfarung dacks dat eenzegt wier, wat ee beim Stage géing kréien. Bezuelung géing ee meeschtens keng kréien. Den neie Projet de loi géing virgesinn, dass fräiwëlleg Stagë bezuelt ginn a Stagen, déi ee fir d'Uni mécht, net bezuelt ginn. Dëst wier natierlech keng glécklech Situatioun, well déi, déi een obligatoresche Stage musse maachen, ginn net bezuelt an déi, déi ee fräiwëllege Stage wëlle maachen, déi hu Schwieregkeeten, fir eng Plaz ze fannen, well de Patron léiwer déi Leit an de Stage hëlt, déi net bezuelt musse ginn.





Dat alles stéing iwwregens an deem Gesetzesentworf, deen den Aarbechtsminister Nicolas Schmit ugangs Mäerz, zesumme mat där anerer Studenten-Associatioun, der ACEL presentéiert hat. D'UNEL war bei den Negociatioune virdrun net dobäi. Déi véier Revendicatioune vun der UNEL si kloer. Engersäits wëll een, dass déi obligatoresch an déi fräiwëlleg Stagen allebéid remuneréiert ginn. Et ass een nämlech der Meenung, dass ee Stage, egal ob fräiwëlleg oder obligatoresch, ëmmer eng Plus-value ass, esouwuel fir de Student, ewéi och fir d'Entreprise. Zweetens hätt ee gären eng gestaffelt Bezuelung. Dat heescht, dass d'Stagiairen, wat se méi wäit op der Uni sinn, wat se eng besser Bezuelung kréien. Och soll d'Dauer vum Stage do beuecht ginn. Wat ee méi laang an der Entreprise ass, wat ee besser ageschafft ass. Drëttens wëll een och, dass d'Proufzäit, wann een nom Stage agestallt gëtt, erofgesat gëtt.





D’UNEL fuerdert och, dass souwuel d’Patronat ewéi och de Staat responsabiliséiert géifen. Rieds ass zum Beispill vu Fonge speziell fir de Finanzement vu Stagen.