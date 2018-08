Zu Léiweng hunn 2 Männer ugebuede fir Reparatur-Aarbechten ze maachen. Et gouf Cash am Virfeld bezuelt, ma d'Männer hu sech mat de Suen dervu gemaach.

Den 21. August hunn 2 Männer zu Léiweng an der rue de la Chapelle engem Hausbesëtzer ugebueden, Reparaturen un deem sengem Daach ze maachen. Béid Parteien hu sech op e Betrag gëeenegt an d'Sue goufen och direkt Cash bezuelt. Si kruten och nach Sue fir an de Baumaart d'Material kafen ze goen. De Bouf vum Proprietär huet souguer ee vun de Männer an de Buttek begleet.

Méi spéit hunn d'Hausbewunner gemierkt, dass net méi geschafft géif ginn, an dass d'Männer hir Aarbechtsmaschinne géifen apaken. Si hunn erkläert, si missten nach verschidde Saache kafe goen.

Domatter war de Proprietär vum Haus awer net averstanen an en huet seng Suen zeréck gefrot. Déi 2 Onéierlech hunn dem Mann dunn e klenge Betrag als Garantie ugebueden, wat deen awer refuséiert huet. Doropshin hunn déi Onéierlech Gas ginn a si fortgefuer. D'Affer huet sech nach un der Camionnette festgehalen a krut eng kleng Zomm aus der Täsch vum Mann zeréckgeholl.



D'Männer hu sech an enger wäisser Camionnette vun der Mark Peugeot dovu gemaach. D'Gefier huet englesch Placken ML61JWW (GB).



D'Police warnt et soll een keng Handwierker an d'Haus loossen déi een net selwer bestallt huet. All Informatiounen sinn fir den 113.