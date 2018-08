Den 112 mellt 2 Accidenter. Géint 5 Auer ass op der Areler Strooss an der Stad een Motocyclist gefall a gouf dobäi liicht blesséiert.

Um 9.30 Auer gouf eng Persoun am Boulevard Prince Henri an der Stad ugestouss an och liicht blesséiert.