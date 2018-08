© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Den Henri Kox sot op enger Pressekonferenz, ëffentlecht Bauland dierft net méi fir Wunnengsbau versteet ginn a mat der Emphythéose misst d'Buedemspekulatioun verhënnert ginn.

Wat de private Secteur ubelaangt, do fuerderen Déi Gréng, datt d'Agence-Käschte net méi vun de Cliente sollte gedroe ginn an datt et vill méi Kontroll misst gi bei de Loyerspräisser. An dann d'Besteierung, och do wier Reformbedarf.



Et muss eng méi cibléiert Steierpolitik gemaach ginn, esou den Henri Kox. De Véierels-Taux, deen een op Transaktioune misst bezuelen, ass generaliséiert ginn op all d'Transaktiounen. Dat wier awer fir déi Gréng net richteg. Um Hand vun de Baulücken hëlt hien d'Beispill, datt een hei dëse speziellen Taux just kéint aktivéieren, wann dann effektiv op deem Terrain an den nächsten 3 bis 4 Joer gebaut gëtt, well soss ass et eng Immobilientransaktioun an de Staat verléiert Steieren, ouni datt eppes gebaut ginn ass.





Extrait Henri Kox



Déi Gréng briechen natierlech och eng Lanz fir Wunnengsprojeten, wo jonk an al a behënnert an net behënnert Leit zesummeliewen kënnen a wou och déi néideg Strukturen, fir Fräizäit, Beruffer, Akafen, Schoulen, ronderëm wieren. Als Beispiller goufen ëmmer erëm Wolz an de Kierchbierg hei bei eis vis-à-vis genannt.

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Dann awer och de Bléck op de soziale Wunnengsbau, wou déi Gréng fuerderen, datt de Staat an d'Gemenge besser zesummeschaffen. D'Gemenge missten, seet den Henri Kox, finanziell, logistesch an technesch Hëllef vum Staat kréien an de Pacte Logement misst reforméiert ginn. An de Gemengen misst also méi gebaut ginn a si sollte keng Terraine méi versteeën.Am Géigendeel misst d'ëffentlech Hand hir Terraine kënnen halen respektiv esouguer d'Méiglechkeet kréien, fir neier dobäizekafen. An dann dorobber sozial Wunnengen ze bauen. Donieft ginn et dann och nach Gemengen, déi Terrainen zum Prix du marché verkafen, well eben d'Ënnerstëtzung an den Ae vun de Gréngen am Wunnengsbau net duergeet.