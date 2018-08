De Chauffer huet refuséiert stoenzebleiwen an huet souguer Gas ginn, fir fortzefueren.

© Police

E Mëttwoch den Owend huet d'Police en Automobilist zu Wäisswampech erwëscht, deen extrem schëtzeg ënnerwee war. Mat 129 Kilometer an der Stonn ass de Chauffeur duerch d'Uertschaft gerannt. Hien huet refuséiert stoenzebleiwen an huet souguer Gas ginn, fir fortzefueren.

D'Beamten hu missten op d'Säit sprangen, fir net iwwerrannt ze ginn, heescht et am Policebulletin. D'Poliziste sinn dem Automobilist bis an d'Belsch op Oudler nogefuer, wou de Chauffer gestoppt gouf. De Mann krut Handschellen ugedoen. Den Automobilist hat ze vill gedronk.

Déi belsch Police huet dem Automobilist de Führerschäin ofgeholl an e provisorescht Fuerverbuet géint hien ausgeschwat. Vun der Lëtzebuerger Police gouf de Mann donieft wéinst Rebellioun a Verstéiss géint de Code la Route protokolléiert.