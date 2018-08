Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Camionsaccident op der A7 (23.08.2018) Op der A7 koum et tëscht dem Rouscht a Colmar-Bierg en Donneschdeg de Mëtteg zu engem Accident. Béid Iwwerhuelspure goufe gespaart.

© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Géint 1 Auer koum et op der A7 um Viaduc vu Clomar zu engem Accident.Geschitt ass et tëscht dem Rouscht a Colmar-Bierg.D'Iwwerhuelspur ass a béid Richtunge gespaart. Et riskéiert natierlech hei ze stauen.