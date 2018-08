© Police

Nodeems d'Plaz eng Zäitchen am A behale gouf, huet d'Police e Mëttwoch an der Mëttesstonn agegraff, 3 Drogenhändler an e Mëttelsmann goufe festgeholl.



Beim Duerchsiche vun de 4 Persounen, goufe bal 200 Gramm Heroin, kleng Quantitéite Kokain, 770 Euro, 5 Handyen, eng Schreckschosspistoul, Bijouen, zwou digital Woen, Pefferspray, zwee Walkietalkien an Drogegeschir saiséiert.

Op Uerder vum Parquet goufen déi 4 Männer festgeholl a koumen en Donneschdeg de Moie virun den Untersuchungsriichter.