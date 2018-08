Zu Koplescht an der Rue de Mersch ass an der Nuecht op en Dënschdeg een oder méi Onbekannter mat engem Gefier iwwer de Futtballsterrain gefuer.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Heibäi gouf den Terrain beschiedegt an elo ass d'Police op der Sich no Zeien, déi nëtzlech Informatiounen zum Virfall hunn. All d'Informatioune si fir de Policebüro "Comissariat Porte de l'Ouest ënnert der Nummer 24435-200 oder den 113.