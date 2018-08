De Schengener Buergermeeschter an den zoustännege Schäffe stelle sech no de Reprochen am "Contacto" hannert d'Personal vun de Baggerweieren.

Et si grave Reprochen, déi d'Ëmfeld vum portugisesche Rapper, deen den 30. Juni an de Baggerweieren zu Rëmerschen erdronk ass, am "Contacto" formuléiert huet. Reprochen déi antëscht och schonn eng parlamentaresch Fro vun zwee LSAP-Deputéiert un d'Ministeren Dieschbourg, Schmit a Kersch no sech gezunn hunn.





Spekulatiounen, Reprochen a Reaktiounen - Rep. Monique Kater



Am ganz detailléierten Artikel heescht et, datt d'Mataarbechter zu Rëmerschen net op déi jonk Leit gelauschtert a si net seriö geholl hätten. Amplaz aktiv am Waasser nom Schwëmmer ze sichen, hätte si de Mann fir d'éischt mol iwwert den Haut-parleur ausruffe gelooss, an d'Remark gemaach, vläicht wier e jo am Gaang iergend wou eng ze kiffen oder ze schlofen.Sou wier iwwert eng Stonn vergaange, bis datt den 112 geruff gi wier. D'Frënn vum Puto G kritiséieren och, datt d'Personal op de Baggerweieren de Séi net evakuéiere wollten, si net als Rettungsschwëmmer ausgebilt wieren an et wéinst den Algen am Waasser Plaze géif, déi ganz geféierlech wieren. En Donneschdeg reagéiert de Buergermeeschter, den zoustännege Schäffen, an déi Responsabel fir de Weier, déi den Ament vum Ongléck, op der Plaz war.

Deen Dag wäert d'Dominique Fagny esoubal net vergiessen. Net nëmme well dat wat geschitt ass, u sech scho ganz uerg wier, mee dass si elo och nach reprochéiert kréich, Si hätt ugangs net an dunn och nach falsch reagéiert, wier nach e Coup dobäi...esou wéi do geschriwwe steet, war et net, seet déi Responsabel vun de Rëmerschener Baggerweieren an erzielt hier Versioun. D'Leit wiere bei Si komm an hätte matgedeelt, dass se hire Kolleg net méi géifen erëmfannen. Dëse wier nämlech schonn zënter annerhallwer Stonn verschwonne gewiescht. Zu deem Moment goufen et eng Partie Aussoen, wou d'Affer fir déi leschte Kéier gesi gouf. Doropshi gouf dann och direkt en Appell gemaach. Ma zu deem Moment, wier kee Wuert gefall, dass déi gesichte Persounen erdronk oder ënnert dem Waasser wier.





De Schäfferot vu Schengen steet hannert dëse Wierder. De Buergermeeschter wollt déi Positioun, dat wat erlieft gouf, op Pabeier, offiziell also hunn. Dass de Parquet d'Enquête nach net ofgeschloss huet, op där anerer Säit awer zimlech séier vun engem Accident ausgaangen ass, an dofir keng Autopsie gemaach gouf, werft dann awer Froen op, a Spekulatiounen dobaussen. Fir d'Dominique Fagny ginn et där keng, och net Wochen nom Accident. Se hätten alleguerte gedronk gehat an et hätt och kee wierklech kéinten eppes zum Virfall soen. Eng Persoun, déi befrot gouf, hat z.B. uginn, de Puto G. net ze kennen, spéider huet dës Persoun dunn uginn, dass de Gesichte säi Frënd wier.

D'Gemengeresponsabel sti wéi gesot hannert hire Leit. Schlëmm wier et, natierlech! mee et gesäit ee sech net am Feeler, a kenger Hisiicht! De Schäffen dee sech zënter kuerzem ëm d'Weiere bekëmmert, gëtt nawell zolidd gefuerdert, awer och den Tom Weber ass kloer a senger Ausso.

Et hätt net sollte geschéien, mä als Gemeng hätt een awer kee Feeler gemaach. De Site war ofgeséchert, punkto Personal war een an der Rei, als Gemeng wier ee konform. Et waart een elo of wat de Parquet matdeelt.

Wëll Weiere kann een dem Public och aneschters presentéieren, erkläert de Schengener Buergermeeschter, deen och schonn eng Iddi am Kapp huet, wéi a wat, mee dat ass nach net fir haut. Haut stellt de Michel Gloden dann awer och déi Fro op, déi méi wéi een am kapp huet: firwat hunn eigentlech vum jonke Mann, deen erdronk ass, net selwer direkt den 112 geruff?