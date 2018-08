Ouverture vun der Fouer - Reportage Daniel André



Wéi all Joer huet sech sou munche Politiker op de Wee iwwer den Site vun der Fouer gemaach a sech op dat eent oder anert Spill getraut.

Kuerz nodeems D'Lydie Polfer d'Schéier aus der Hand geluecht hat, ass et mat e puer Schof an enger Fanfare op den Tour iwwer d'Schueberfouer gaangen. Alles wéi ëmmer also, an awer net ganz d'selwecht.Do gëtt et jo nach den Tram, deen dëst Joer fir déi éischte Kéier laanscht d'Fouer fiert. Dowéinst ass d'Buergermeeschtesch an hiren Entourage dann och mam Tram op d'Fouer gefuer komm. Dee fiert wärend der Fouerzäit méi dacks fir d'Leit op de Glacis ze bréngen.Am Kader vun der offizieller Ouverture ware wéi all Joer bekannt Gesiichter aus der Politik present, fir sech de Site vun der Fouer eng Kéier méi genee unzekucken. Dobäi ass et op traditionell an éischter roueg Attraktioune wéi d'Riserad an d'Karussell gaangen, mä och op d'Wildwasserbahn, wou net all Mënsch dréche bliwwen ass. Eng dovunner war d’Lydie Polfer, déi eegnen Aussoen no "plätschnaass" war.



De Sven Clement, President vun der Piratepartei hat do déi méi sécher Taktik gewielt. Hien hat sech net direkt an déi 1. Rei gesat, mä an déi 3. Rei, wou een da méi dréche bliwwen ass.





Dobäi ass net jiddweree vun de méi séiere Spiller op der Fouer begeeschtert. De Serge Wilmes, CSV an Schaeffen vun der Stad Lëtzebuerg, léisst et éischter roueg ugoen. D'Riserad an d'Karussell sinn dem Serge Wilmes seng Favoritten.





Mat vun der Partie waren och den DP-Generalsekretär Claude Lamberty a säi Parteikolleg Max Hahn. Si hu sech séier op en Highlight festgeluecht, an dat war d'Riserad.





D'Fouer annoncéiert d'Enn vum Summer an den Ufank vun der Rentrée. D'Wale kommen domadder och ëmmer méi no. Viru wat hunn eis Politiker dann elo méi Angscht, der Achterbunn oder dem 14. Oktober?

De Sven Clement ass der Meenung, dass béides eng aner Erausfuerderung ass. Op der Fouer misst een z.B. oppassen net naass ze ginn, bei de Walen misst een oppassen net ofzesaufen. Dat wier den Challenge, an do virdrun hätt hie keng Angscht.



De Claude Lamberty mengt, dass een dat net matenee vergläiche kéint. Op d'Fouer kéim ee fir Frënn a Kollegen ze begéinen, a sech z'amuséieren. De 14. Oktober, do wier et alles anescht wéi e Spill. Do géif et ëm d'Zukunft vum Land goen.

Lo steet awer mol nach eng Zäitchen d'Fouer um Programm, an d'Lydie Polfer huet ee Wonsch: Datt vill Leit op der Fouer vill Freed hunn, an dass näischt geschitt.