Eng vun dräi Persounen, déi Alkohol drénkt, stierft duerch Gesondheetsproblemer, déi duerch den Alkohol entstinn. Der Etüd no, déi "Null Alkohol" verherrlecht sinn dovun 2,2% Frae betraff a 6,8% si Männer.D'Etüd, déi den Effekt vun der Alkohol-Consommatioun op d'Gesondheet an 195 Länner tëschent 1990 an 2016 evaluéiert, gouf e Freiden am The Lancet, enger medezinescher Fachzäitschrëft, publizéiert. 2016 sinn 2,8 Milliounen Doudesfäll wéinst Alkohol festgestallt ginn.2016 war den Alkoholkonsum de 7. Risikofacteur vum fréien Doud op der Welt an ee vun den Haaptgrënn vum Doud bei Persounen tëschent 15 an 49 Joer.Wann ee während engem Joer all Dag e Glas Alkohol drénkt, klëmmt de Risk ëm 0,5 % ee vun den 23 Gesondheetsproblemer, déi op den Alkohol zeréckféiere sinn, ze entwéckelen, zum Beispill Kriibs, eng Häerz-Kreeslaf-Krankheet a sou weider. Dat sinn d'Estimatioune vun den Auteuren am Verglach mat Leit, déi keen Alkohol drénken.

De meeschten Alkohol pro Dag gëtt an der Moyenne a Rumänien mat 8,2 Unitéite gedronk, suivéiert vu Portugal a Lëtzebuerg mat allkéiers 7,3 Unitéiten. Dat sinn d'Statistike fir d'Männer.

Bei de Fraen ass op der éischter Plaz d'Ukrain mat 4,2 Unitéiten, Andorra a Lëtzebuerg leie mat allkéiers 3,4 Unitéiten op der zweeter Plaz.

Auto fueren, sollt ee jiddefalls net méi, wann ee bis Alkohol gedronk huet. Fir déi eege Sécherheet a fir déi vun den anere Leit.