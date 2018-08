En Donneschdeg de Mëtteg géint 14.30 Auer huet ee Sécherheetsbeamten aus enger Parfumerie an der Rue Alphonse Wickler an der Stad een Déif erwëscht. De presuméierten Täter hat zwou Fläsche Parfum an eng preparéiert Täsch gestach.Op Uerder vum Parquet ass de Mann festgeholl ginn an gouf e Freideg de Moien virun den Untersuchungsriichter bruecht.En Donneschdeg den Owend ass eng Policepatrull dunn zoufällegerweis Zeie gi vun engem Drogendeal op der Stater Gare. Souwuel de Verkeefer, ewéi och de Client goufe vun der Police ugehalen. Et huet sech dobäi erausgestallt, dass den Dealer méi Kugele Kokain dobäi hat an och eng grouss Zomm u Boergeld. Dozou hat hien nach e puer Kugele Kokain verschléckt, dës konnten e Freideg de Moien du séchergestallt ginn.Op Uerder vum Parquet ass de Mann festgeholl ginn an e Freideg de Moien huet hie sech virum Untersuchungsriichter misse veräntwerten.