Den Ament deet dat geplangte Containerduerf fir Demandeurs d'asile, Flüchtlingen an deboutéiert Persounen am Quai Neiduerf zu Esch awer nees vu sech schwätzen. D'Verwaltungsgeriicht huet viru Kuerzem de Recours vun zwee Privatleit an enger Biergerinitiative géint de Projet nämlech zeréckgewisen.

2 Leit , e Mann an eng Fra an d'"Biergerinitiative Quai Neiduerf" waren am Mäerz juristesch géint d'Decisioun vum Escher Gemengerot an dem Accord vum Inneminister fir de PAP vun der geplangter Struktur virgaang an haten Recours dergéint gemaach, an der Hoffnung de Bau iwwert dëse Wee gestoppt ze kréien.



Recours, engersäits well hirer Meenung no de Projet géint de PAG vun der Minettemetropol verstousse géif an anerersäits well si duerch d'Implantatioun vun der Containerstruktur fir 100 Leit e perséinleche Schued als Noperen hätten. D'Leit hunn argumentéiert datt hir Immobilie géife u Wäert an de Quartier u Liewens- an urbanistescher Qualitéit verléieren. Camionen, sou hir Meenung, géifen bestëmmt een zweemol den Dag bei d'Struktur kommen, fir ze beliwweren. De Projet géif also zousätzleche Kaméidi a Verkéier no sech zéien.



Alles Argumenter, déi d'Escher Gemeng viru Geriicht net gëlle gelooss huet. An den Ae vun der Gemeng Esch ass d'Plaz, op déi d'Containerduerf komme soll, ideal un den ëffentlechen Transport an den Zentrum ugebonnen.



Hei misst éischter vun engem klasseschen Nimby-Effekt Rieds goen. D'Kläger géifen zwar wuel agesinn, datt eng Flüchtlingsstruktur gebraucht gëtt. Si wéilte se just net bei sech virun der Dier.



Effektiv hunn déi zwou Privatpersounen argumentéiert, si wieren déi direkt Noperen. Donieft huet d'Gemeng d'Fro opgeworf, wéi repräsentativ d'Biergerinitiativ mat hiren 100 Memberen iwwerhaapt ass, fir e Quartier, an deem 1.600 Leit wunnen.



De Gemengeresponsabel war et och wichteg z'ënnersträichen, datt et sech bei den Demandeurs d'asile net ëm Krimineller handele géif, mä normal Leit, deenen hir Liewesëmstänn just leider alles anescht wéi normal wieren.



Wéi gesot huet d'Verwaltungsgeriicht an sengem rezenten Uerteel de Recours vun der Asbl an der Koppel net unerkannt. D'Riichter waren der Meenung, datt net géint den Artikel 2.2 vum PAG verstouss gouf an och soss d'Argumentatioun vun den Plaignanten net unerkannt.



Geplangt ass zu Esch am Neiduerf dem PAP no eng provisoresch Struktur mat 75 Kummeren vu 15 m2, déi op 38 Wunn-Unitéiten à 30 m2 ëmgebaut kënne ginn, verschidden Openthaltsraim, eng Kantinn, Bureauen, Kitchenetten, Sanitaires an eng Portiersloge.