Wéi kann ee wunnen, ouni een Haus oder een Appartement ze kafen oder ze lounen? Et baut ee sech einfach selwer eent. Dat ass d'Konzept vum „Tiny House“, also vum Miniatur Haus. Déi innovativ Haiser si ronn 20 Meter Carré grouss an hunn alles, wat eng traditionell Wunneng huet. Zu Lëtzebuerg ass dat Konzept ganz nei. D'Anne-Sophie Heck war bei eng jonk Koppel, déi sech am Grand-Duché mat esou engem Tiny House etabléiert huet.

De Quentin, d'Emmy an hire klenge Jong si Pionéier. Si wunnen zanter engem Joer op 25 Meter Carré op 2 Stäck. An engem Mini-Haus op Rieder. Dat wier ekologesch, alternativ a fir si déi perfekte Wunneng, zielt de Quentin.

D'Haus ass eppes wéi e Chalet, wat een op enger Remorque fixéiert huet, wat et erlaabt, d'Haus ze deplacéieren, wéi een et brauch. Donieft lieft een doduerch och manner materialistesch.

6 Méint hu si um Haus gebaut. Nëmmen 30.000 Euro huet et kascht. D'Maueren an de Won hu si kaaft, de Rescht ass alles selwer gemaach. Vun der Kichen riets um Rez-de-Chaussée mat dem klenge Kanapee, bis zum Buedzëmmer um Enn vum Holzhaus. Do ass alles genee ausgerechent.





Grad d'Plaz, fir Saachen ze lageren, huet gutt missten iwwerluecht ginn, fir esou vill wéi méiglech Saachen op esou wéineg wéi méiglech Plaz kënnen ënnerzebréngen.

De sougenannten éischte Stack ass knapps 1 Meter héich mat den 2 Better, fir déi jonk Koppel an hiren 2 Joer ale Jong. Déi Plaz ass och just geduecht, fir ze schlofen, eventuell nach fir ze liesen. Dee Klenge kann zwar nach do stoen a spillen, mä déi Erwuessen net.

Et wier och net ëmmer einfach, ma déi wéineg Plaz géif een dozou animéieren, méi eraus an déi frësch Loft ze goen. Den Ament sicht de Quentin a seng Frëndin een Terrain, fir ze lounen, well si wunnen op engem Camping. Dat wier zemools fir de Wanter keng definitiv Léisung.



D'"Tiny House"-Konzept kennt aus Amerika an ass nach relativ onbekannt hei an Europa, ma bei ëmmer méi héije Wunnengspräisser kéint et eng Iddi fir d'Zukunft sinn.