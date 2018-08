Vun e Samschdeg u zirkuléieren da keng Zich méi tëscht der Stad an Ettelbréck respektiv Dikrech an tëscht Péiteng an Esch.

Den detailléierte Plang plus all d'Chantieren am Detail fannt dir nach eng Kéier am PDF vun den CFL. © CFL

D’Zuchstrecke Beetebuerg-Lëtzebuerg funktionéiert zanter e Samschdeg Mëtternuecht erëm normal. Wéi d’Kollege vum 5Minutes gemellt hunn, wier et eriwwer mam „Bordelbourg“. Wéinst Aarbechten zu Beetebuerg an och op der Streck a Richtung Lëtzebuerg waren zanter dem 14. Juli keng Zich méi do stoe bliwwen an d'Leit aus der Regioun esou wéi déi franséisch Frontalieren hu misse mat Ersatz-Busser fueren.

Deem enge seng Freed ass dem anere säi Leed. Vum 25. August u falen d‘Strecke Lëtzebuerg – Ettelbréck an Esch – Péiteng ganz aus, dat bis de 16. September. Och hei ginn Ersatzbusser agesat.

Den Iwwerbléck vun de Chantieren vun den CFL am Summer

Op dëser Linn zirkuléiert vun e Samschdeg dem 25. August bis de 16. September 2018 keng Zich tëscht der Stad an Dikrech. Vun Ettelbréck aus awer kann ee weider an den Norde fueren, souwuel op Wolz wéi och op Ëlwen.Vum 15. Juli bis den 16. September ass d'Streck komplett gespaart.Tëscht Esch a Péiteng circuléieren keng Zich, datt vum 25. August bis de 16. September. Et kënnt een awer weiderhi vu Beetebuerg bis op Esch, (respektiv vu Beetebuerg op Diddeleng, vun Näerzeng op Käl, Téiteng a Rëmeleng oder Vun Esch op Audin-le-Tiche.Vum 14. Juli bis den 24. August fuere keng Zich tëscht Lëtzebuerg a Beetebuerg. Vu Beetebuerg aus kann een awer weider mat der Linn 60 op Esch fueren respektiv mat der Linn 90 an d'Frankräich.