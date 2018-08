© Thomas Imo

Et ass ee wichtege Sujet fir Lëtzebuerger Ekonomie. An der Fro vun der Besteierung vun der digitaler Ekonomie hält de Lëtzebuerger Finanzministère un enger internationaler Léisung fest. Wéi de Pierre Gramegna per Communiqué e Freideg matdeele gelooss huet, wier d’Fro op enger Reunioun vun den däitschsproochege Finanzministere en Donneschdeg an e Freideg zu Hamburg ugeschnidde ginn.

Et hätt ee sech „mat den Erausfuerderunge vun der Besteierung vun der digitaler Ekonomie befaasst, sou wéi d’Necessitéit, fir global Léisungen ze sichen, notamment um Niveau vun der OECD, déi hir Pertinenz an hir Effikassitéit am Kontext vun der internationaler Fiskalitéit bewisen huet“.

Obwuel Frankräich an d’EU-Kommissioun fir eng europäesch Initiativ plädéieren, fir datt aner Net-EU-Staaten nozéien, warnt Lëtzebuerg ëmmer erëm virdrun, fir dëst just op europäeschem Niveau duerchzezéien. Dat géing der europäescher Ekonomie schueden.

Wann een eleng eng Rei digital Produite géing zu 3% besteieren, kéinte 5 Milliarde Recette fir d’EU-Memberstaate generéiert ginn, mengt d’EU-Kommissioun.



De Communiqué vum Gouvernement



Pierre Gramegna à la réunion des ministres des Finances des pays germanophones à Hambourg / Pierre Gramegna beim Treffen der deutschsprachigen Finanzminister in Hamburg (23-24.08.2018)

Communiqué par: ministère des Finances

Sur invitation du ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a assisté, les 23 et 24 août 2018, à la réunion des ministres des Finances des pays germanophones à Hambourg. Ont également participé à cette réunion le ministre des Finances de la Confédération suisse, Ueli Maurer, le ministre des Finances autrichien, Hartwig Löger, ainsi que le chef du gouvernement et ministre des Finances du Liechtenstein, Adrian Hasler.

Au cours de leur échange, les cinq ministres ont abordé la situation économique européenne, les progrès réalisés dans l'intégration de la zone euro ainsi que les derniers développements dans le cadre des négociations du Brexit. Un autre point à l'ordre du jour a été l'état actuel des relations commerciales et financières avec les États-Unis.

Enfin, les ministres ont profité de la réunion pour aborder l'évolution de la fiscalité européenne et internationale. Dans ce contexte, ils se sont notamment penchés sur les défis fiscaux posés par l'économie numérique et la nécessité de trouver des solutions globales, notamment au niveau de l'OCDE, qui a démontré sa pertinence et son efficacité dans le domaine de la fiscalité internationale. Ils ont par ailleurs évoqué la récente réforme américaine et ses impacts potentiels pour l'Union européenne.

Les ministres des Finances des pays germanophones se réunissent une fois par an pour échanger sur des thèmes d'actualité dans un cadre informel. En 2019, ce sera au tour du Luxembourg d'accueillir la réunion.

---

Am 23. und 24. August 2018, nahm Finanzminister Pierre Gramegna auf Einladung vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Treffen der deutschsprachigen Finanzminister in Hamburg teil. Waren noch anwesend, der Schweizer Bundesrat Ueli Maurer, der österreichische Finanzminister Hartwig Löger, sowie der Regierungschef und Finanzminister des Fürstentums Liechtenstein, Adrian Hasler.

Im Rahmen dieses Treffens, unterhielten sich die fünf Minister über die europäische und internationale Wirtschaftslage, die Fortschritte bei der Integration der Eurozone und die letzten Entwicklungen hinsichtlich der Brexitverhandlungen. Außerdem haben die Minister sich über die aktuelle Situation der Handels- und Finanzbeziehungen mit den USA unterhalten.

Schlussendlich diskutierten die Minister bei dem Treffen über die Entwicklung der europäischen und internationalen Steuerlandschaft. In diesem Kontext, haben sich die Minister über die Herausforderung der digitalen Wirtschaft für die Steuersysteme, sowie die Notwenigkeit globale Lösungen, mit Hilfe der OECD, zu finden, unterhalten. Die Minister haben sich außerdem über die amerikanische Steuerreform und ihre Auswirkungen auf die EU ausgetauscht.

Die deutschsprachigen Finanzminister treffen sich jährlich um sich im informellen Rahmen über aktuelle Themen zu unterhalten. Gastgeber des Treffens im Jahre 2019 wird Luxemburg sein.