X

Fir d'Äppelbongerten uewenaus um Steeseler Plateau huet e Freideg de Mëtten d'Saison ugefaangen. Zwou éischt Zorten Äppel kënnen vun elo u selwer gepléckt ginn, eng iwwer 45 Joer al Traditioun. Zwou Wochen éischter wéi déi aner Joren!



Quantitéit a Qualitéit stëmmen um Enn vun dësem aussergewéinleche Summer. D'Äppel hunn net ënnert der Dréchent gelidden. D'Leit musse sech es awer bewosst sinn, dat déi verschidden Zorten eng zwou Wochen Avance op den Honnertjärege Kalenner hunn, sou de President vun der Cooperative Henri Reuter.





Och wann elo scho ka gepléckt ginn, ass een awer Optimistesch, datt een, wann d'Fester am Oktober uginn, een och nach Äppel op de Beem huet. D'Lescht Joer war dat anescht, do hat een de leschte Weekend keng méi, well duerch d'Keel vill Uebst erkaalt war. Dat sollt dëst Joer awer net antrieden. Dëst Joer huet een dann och nach méi Quetschen, wéi dat lescht Joer, wou se zimlech séier vergraff waren.



En änlecht Bild huet een dann och bei de Mirabellen, wou et och e gutt Joer war. Bei de Bieren dogéint ass et zu Steesel net esou gutt verlaf, si hunn, jee nodeem, wou d'Beem stounge, Schued duerch d'Knëppelsteng geholl.