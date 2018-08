X

Gutt d'Wieder fir d'Wënzer am Land (26.08.2018) Jee nodeem, wéi d'Weider déi nächst Wochen ass, gëtt Ufank September mat der Lies ugefaangen.

Bei de Wënzer huet een am Moment ronn 2 bis 3 Wochen Avance op de Kalenner, wéini ee soss mat der Lies ugefaangen huet. D'Natur konnt esou d'Wënzer zwar net iwwerraschen, ma awer huet een e bësse missten ëmplangen. Ma schonn duerch déi fréi Bléi goufen d'Wënzer gewarnt, esou datt een d'Leit, déi sech ëm d'Lies këmmeren, scho fréi konnt kontaktéieren a si drop virbereeden.De Klimawandel mierkt een och gutt bei de Wënzer, e manner kale Summer, e fréit Fréijoer an e waarme Summer. Dat ass eppes, wat fir d'Wënzer op der Musel eng Beräicherung ass. Well bal 3 Méint pur Sonn, wéi mer se dëse Summer haten, gouf et just soss bal am Süde vun Europa an et ass e Klima, datt d'Drauwe gären hunn.