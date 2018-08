En Imker bei der Aarbecht. © AFP (Archiv)

E Samschdeg goufe bei Wanseler, op dertëscht Donkels an Ettelbréck, véier Beiestäck geklaut an ee beschiedegt, dat mellt Police. Een Zeien huet 2 Männer beim Klauen erwëscht, déi sech dunn an Richtung Donkels mat engem Ford C-Max mat belsche Plackennummeren duerch d'Bascht gemaach hunn.E Mann war Mëtt 30, korpulent, hat schwaarz Hoer an e Vollbaart. Den anere Mann war tëscht 20-25 Joer al a schlank. Zeien déi eppes gesinn, sollen sech beim 113 mellen.

Bei enger Messerpickerei gouf e Freideg den Owend géint 20 Auer e Mann op der Stater Gare liicht blesséiert. D'Affer an den Täter hu sech wuel kannt, sou schreift d'Police. Den Schëllegen huet sech Richtung Gare fort gemaach, konnt awer du vun der Police gepëtzt ginn. De Mann hat e Messer an eng kleng Quantitéit Déidungsmëttel bei sech an gouf dunn protokolléiert.

Da mellt d'Police nach e puer Tëschefäll, déi all zuop der Place des Alliés passéiert sinn. Hei goufen an de leschten Deeg 6 Fënstere vun der Schoul um Fuussbann mat Steng ageschoss. D'Police huet Ermëttlungen ageleet a sicht elo no Zeien, déi eppes kéinte gesinn hunn. Si solle sech um 113 oder bei der Déifferdenger Police mellen.Schlussendlech gouf zueng Wirtschaft erwëscht, déi illegaalt Glécksspill bedriwwen huet. E Mann hat sech bei der Police beschwéiert, well hien um Automat vill Sue verluer hat. D'Beamte konnten den Automat am Bistro lokaliséieren, mat den Automat war net legal hei opgestallt ginn. Géint d'Wiertsfra gouf e Protokoll erstallt.