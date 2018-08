Zuwar en Automobilist ënnerwee, deen ze déif an d'Glas gekuckt hat. Dobäi huet hien och nach d'Police iwwerholl. D'Beamten hunn hie kontrolléiert an de Permis war fort.Och ouni Permis geet et weider fir en Automobilist dee beivoll an ze séier ënnerwee war.Da gouf et nach zwou vum Parquet ordonnéiert Alkoholkontrollen. Bei där zugoufen 110 Chauffere kontrolléiert an zu62, a béide Fäll goufen 3 Permisen agezunn.Eng Warnung gëtt et dann och nach vun der Police, datt well et nees zu méi Accidenter mat Wëld komm ass. Tëschtwar en Dachs iwwerrannt ginn, beigouf all Kéiers ee Réi ugestouss. En Tëschefall tëschtansollt e Fuuss net iwwerliewen a beigouf en Déier ugestouss, wat dono awer blesséiert an de Bësch konnt fortlafen. Aktuell heescht op de Stroossen besonnesch op d'Déieren opzepassen.Da mellt den 112 nach zwee Accidenter. Kuerz virun 22 Auer e Freideg den Owend ass zuan der Folkendengerstrooss en Auto accidentéiert, dobäi goufen 2 Persoune blesséiert. D'Ambulanz aus der Fiels, da SAMU, esou wéi d'Rettungsdéngschter vun Iermsdref a Miedernach waren op der Plaz. Da gouf et nach en Accident um Samschdeg de Moie géint 10 Auer op dertëscht der Aire de Berchem an de Gaasperecher Kräiz, och hei war 1 Gefier am Coup an eng Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz an de Rettungsdéngscht vu Beetebuerg esou wéi hir Kollege vu Réiser waren op der Plaz.