X

Kënzeg steet dëse Weekend ganz am Zeeche vum Playmobil (25.08.2018) Scho fir déi 13. Kéier kann een op 1.000 Meter Carré déi kleng Männercher an alles wat dozougehéiert, bewonneren.

Aus allen Härelänner kommen d'Sammler op Lëtzebuerg. An der Playmobil-Zeen ass Kënzeg e Begrëff ginn. 16 verschidde Maquette ginn et an der Sportshal ze bewonneren. Dobäi ginn d'Theme queesch duerch de Gaart.Eng roueg Hand, Gedold a Fantasie si gefrot. Während dem Bauen entstinn nei Geschichten, nei Iddien.An d'Ae stécht dëst Joer eng speziell Kreatioun. Et ass eng Zesummenaarbecht tëscht Kollegen aus Holland an dem flämeschen Deel aus der Belsch. Et ass eng Ritterlandschaft mat 2.500 Figuren.Och nach e Sonndeg lount sech en Tour iwwer d'"LuxPlaymoDays" zu Kënzeg.