Um Sonndeg de Moie géint 8 Auer koum et zu engem Accident op der N14, dat am Agang vu Biwer, wann een aus Richtung Marxmillen kënnt.

© Archiv

Hei hat e Gefier sech iwwerschloen an de Chauffeur vum Auto gouf liicht blesséiert. Allerdéngs huet d'Streck misste fir eng Zäit gespaart ginn, fir den Auto ze biergen an d'Plaz ze raumen.Da mellt den 112 nach 3 Verkéiersaccidenter aus der Nuecht op e Sonndeg.An der Rue de Mamer zu Koplescht huet sech e Motoradfuerer liicht blesséiert, wéi hie gefall ass, zu Lëpschent waren zwee Autoe an een Accident verwéckelt, eng Persoun gouf liicht blesséiert, an op der Streck tescht Eschduerf an Heischent gouf och eng Persoun bei engem Accident mat zwee Gefierer blesséiert.

Weider mellt de CGDIS dräi kleng Bränn: an der Stad huet eng Poubelle gebrannt, zu Diddeleng war et e Grill an zu Uewerkuer eng Holzpalette.