Wou d'Sonn um Samschdeg lues a lues ënnergaangen ass, sinn d'Temperaturen zu Lëtzebuerg gefall. © RTL Mobile Reporter Mitrovic

An dëser Nuecht gouf et den éischte Frascht zu Lëtzebuerg. D’Wiederstatioun vun der ASTA zu Schëmpech huet an de fréie Moiesstonnen e Minimum vun -0,7 Grad gemooss. Dat ass aussergewéinlech an zënter 2000, wou dës Statioun ugefaangen huet mat Moossen, nach ni do virkomm. Den Augustminimum vu bis ewell war den 30.8.2011 mat +0,3 Grad gemooss ginn.

Och d’RTL-Wiederstatioun zu Béiwen huet en neie Rekord a puncto Minimaltemperature fir de Mount August an der leschter Nuecht opgestallt. Hei goufe minimal +0,6 Grad gemooss, mä a 5 Zentimeter iwwert dem Bueden waren et -1,3 Grad. Et gouf hei also Buedemfrascht, eppes, wat zu Béiwen zënter 1996, wou dës Statioun a Betrib geholl gouf, nach ni an engem August de Fall war.

Och am Süde vum Land war et eng vun de keelsten Augustnuechten zënter laangem. Zu Trënteng ass d’Temperatur op +2,3 Grad gefall an zu Recken op der Mess esouguer op +0,6 Grad. Béid ASTA-Statioune moossen awer net direkt iwwert dem Buedem, mä plazeweis gouf et sécher och am Guttland liichte Buedemfrascht.



METEO: Wieder-Warnunge fir Lëtzebuerg.



METEO: Livecam - de Bléck vum Héichhaus.



METEO: Wiederwelt, de Blog vum Yann Logelin.