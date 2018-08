Wéi d'Affer der Police erzielt huet, wieren d'Biker him entgéint komm an hätten dunn ouni Grond Demi-tour gemaach. Op der Héicht vun der Grenzbréck hätte si dunn ugefaangen, mam Fouss géint säin Auto ze rennen. Wéi de Mann du stoe bliwwen ass, hunn d'Motorradsfuerer hie mat der Fauscht an d'Gesiicht geschlo a mam Fous an d'Géigend vum Broschtkuerf gerannt. Dono si si a Richtung Däitschland geflücht. Zeie solle sech bei der Police vun Dikrech oder um 113 mellen.Da mellt d'Police nach en Déif an der Stad, deen hei géint 21 Auer wollt en E-Bike klauen. De Mann huet d'Gefier u sech gerappt a konnt fortfueren, ma d'Affer konnt der Police eng gutt Beschreiwung ginn, esou datt een als éischt de Vëlo a kuerz dono och de presuméierten Täter konnt fannen. D'Fra, déi de Vëlo geklaut krut, konnt den Onéierlechen dann och identifizéieren, esou datt hie op Uerder vum Parquet verhaft gouf a sech virum Untersuchungsriichter huet misste presentéieren.Zu Téiteng an der Rue Principale dann hat eng Persoun et net esou mat der Ëmwelt. Hien huet wuel den Ueleg vu sengem Gefier gewiesselt an déi knaschteg Flëssegkeet dono einfach am Offloss-Kanal entsuergt. Hei sicht d'Police vun Esch no Zeien, déi sech bei hinnen oder um 113 kënne mellen.