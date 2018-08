De PAP war net konform zu Plan d'aménagement général vun der Gemeng, well deen an der besoter Zon aner Tippen vun Haiser virgesinn huet, wéi de PAP.

"De Projet d’aménagement particulier ass net konform zum Plan d’aménagement général vun der Gemeng Fréiseng.“: Dat huet d'Verwaltungsgeriicht am juristesche Sträit tëscht engem Privatmann engersäits an dem Gemengerot an dem Inneminister anerersäits decidéiert.

Den Tribunal administratif huet dem Mann deemno Recht ginn an zwou Decisioune vum Gemengerot (aus dem Oktober 2015) a vum Inneminister (aus dem Januar 2016) annuléiert.

Verwaltungsgeriicht iwwer PAP Fréiseng / Eric Ewald



Am Mäerz 2015 hat eng Gesellschaft dem Schäfferot vun der Gemeng Fréiseng dee PAP virgeluecht, am Optrag vun enger Fra. Dee Schäfferot hat am Juni 2015 dunn decidéiert, dass de Projet d’aménagement particulier konform wär zum aktuelle PAG an dass een de Projet ënnerstëtze géif. Zwee Deeg drop war de Public doriwwer informéiert ginn. Eng Dosen Deeg dono hat e Privatmann Objektiounen dozou formuléiert, ma de Gemengerot hat deene Reklamatiounen am Oktober 2015 keng Suite an dem PAP gréng Luucht ginn. Am Januar 2016 hat den Inneminister Dan Kersch déi Decisioun vum Fréisenger Gemengerot guttgeheescht. De Mann goung am Abrëll 2016 op d'Verwaltungsgeriicht, fir dës zwou Decisiounen annuléiert ze kréien.

D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass d'Terrainen, déi zu dësem Projet d’aménagement particulier gehéieren, als «zone d’habitation nouveaux quartiers» aklasséiert sinn. De PAP wär awer nëmmen da konform zum Plan d’aménagement général vun der Gemeng, wann Eefamilljenhaiser mat Gaart oder Zweefamilljenhaiser géife gebaut ginn, woubäi déi Notiounen net am PAG definéiert gi wären. An den Ae vun de Riichter wär keen Haus als Zweefamilljenhaus unzegesinn, dat heescht et wären alles Eefamilljenhaiser. De Projet d’aménagement particulier wär also net konform zum Plan d’aménagement général, wat den erlaabten Typ vun Haiser ugeet, an de PAP hätt de PAG och net op deem Punkt ofgeännert.



Well d'Illegalitéit 11 vu 14 Lote betreffe géif, wär eng Annulatioun vun den zwou Decisiounen néideg, fir d'Qualitéit an d'urbanistesch Koherenz vum Projet net ze hypothekéieren, sou den Tribunal administratif. Fir deen d'Entscheedunge vum Gemengerot a vum Inneminister deemno z'annuléieren sinn. Eng Indemnité de procédure hätt awer keng vun de Parteien zegutt.