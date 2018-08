No enger Course-Poursuite vun enger verdächtege Camionnette mat den däitsche Placken GE BT 305 ass aktuell e Mann op der Flucht.

D'Gefier konnt op der A7 kuerz viru Colmer-Bierg gestoppt ginn. D'Camionnette stoung do tëscht der Opfaart Ettelbréck an der Sortie Colmer-Bierg schif geparkt an enger Abuchtung.



Vun der Persoun, déi op der Flucht ass, gëtt et aktuell folgend Beschreiwung: e Mann, Typ Nordafrikaner, hell Haut a ganz kuerz Hoer. En dierft duerch seng Fuite plätschnaass an zimlech dreckeg sinn.

De Verdächtegen ass wahrscheinlech a Richtung Kruuchten geflücht.



D'Police mécht dofir den Opruff sech bei hinnen um 113 ze mellen, wann een eppes Verdächteges gesäit. Et soll ee keng friem Leit mam Auto mathuelen.



An der Camionnette war e Scooter ouni Placken, dofir awer mat Schlëssel. 2 vun den 3 Persounen an der Camionnette konnte festgeholl ginn. Déi genee Ëmstänn mussen nach gekläert ginn, et dierft sech awer ëm presuméiert Abriecher handelen.



Zeien, deenen d'Camionnette vu rouder Faarf mat däitsche Placken iergendwou am Land opgefall ass, solle sech w.e.g. beim 113 mellen.