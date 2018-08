Op den 1. Januar 2018 gouf et nach just 102 Gemengen am Land, sou op enger Bilans-Pressekonferenz iwwer d'Gemengefusiounen den Inneminister Dan Kersch.

Gemengefusiounen: e Bilan - Reportage François Aulner (27.08.2018) Déi lescht Méint gouf bei den 51 Gemengen déi manner wéi 3000 Awunner hunn de Bols gefillt.

A senger Zäit am Ministère wiere bis ewell 4 nei Gemengen duerch Fusioun entstanen: dat si Wolz, Helperknapp, Habscht a Rouspert-Mompech.

Am Inneministère goufen an der Lescht zesumme mam Syvicol Gespréicher gefouert, fir de Fusiounsprozess ze relancéieren an dat mat 51 Gemengen, déi manner wéi 3.000 Awunner hunn.



Do waren da 9 Gemengen derbäi, déi envisagéiere kéinten zu fusionéieren; et géifen da 4 nei Gemengen entstoen. Dat wieren d’Nordstad-Gemengen Ettelbréck, Schieren, Ierpeldeng, Bus a Waldbriedemes, Bech a Manternach a Wahl a Groussbus.

Am Total géif een dann ënner 100 kommen.

Den Inneminister huet insistéiert, alles misst ëmmer ouni Drock an ouni parteipolitesch Hannergedanke passéieren.



Dem Dan Kersch no géinge Gemengesyndikater awer – mat all deem wat se Guddes maachen, - och gewëssermoossen en demokratesche Problem duerstelle well kleng Gemengen dacks bei gréisseren Decisioune Mol net méi vertruede wieren.



D‘Gesetzer iwwert d’Gemengen an iwwert d’Syndikater misste reforméiert ginn.