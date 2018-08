Dat äntwert de Premier Xavier Bettel op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Laurent Mosar. Dee wollt nämlech wëssen ob d'Europawalen am Mee 2019 duerch Cyberattacke kéinte manipuléiert ginn.D'Transmissioun vun de Walresultater an d'Haaptbüroe géif duerch informatesch Systemer vum Centre des Technologies de l'Information de l'Etat garantéiert ginn. Sollt et hei eng Attack op d'Informatiounssystemer vu bausse ginn, dann hätt een och ee Plang, deen aktivéiert géif ginn.Iwwregens sinn d'Resultater och dann eréischt offiziell, wa se vum President vum Walhaaptbureau vun all Walbezierk proklaméiert ginn.Wat d'Beaflosse vun de Wieler iwwert déi sozial Netzwierker ugeet, präziséiert de Premier, datt diffamatoresch Informatioune kënne bestrooft ginn.