RTL huet an de leschten Deeg jo verstäerkt iwwert dat 16 Joer ale Meedche vu Schëffleng bericht, dat zënter dem 16. August als vermësst gemellt gouf. En Dënschdeg de Muere koum dunn d’Nouvelle, dass d’Meedchen nees opgedaucht ass an et ëm gutt geet.

Och wann d’Situatioun fir d’Famill a Frënn elo glécklecherweis e positiivt Enn fonnt huet, hu sech nawell eng Partie Leit gefrot, wisou den Amber Alert System net declenchéiert gouf. Ufank vum Summer gouf genee dëse System zum Beispill agesat, wéi en 7 Joer ale Bouf an der Stad entféiert gouf.

Critère goufen net erfëllt

Op Nofro hin hunn déi Responsabel vun Amber Alert dunn eng Partie Explikatiounen erausginn.

Et géifen eng ganz Partie u Grënn ginn, wisou den Amber Alert System net ausgeléist gouf. Ee Grond ass ganz kloer deen, dass ganz einfach d’Critèren net erfëllt goufen, fir de System ze declenchéieren.

Hei gëtt betount, dass Kanner a virun allem Jugendlecher dacks d’Decisioun selwer huelen, fir ze verschwannen. A Gefor wiere se allerdéngs dann net.

Wann een den Amber Alert System an esou Fäll géif declenchéieren, géif d’Zuel vun den Aläerte klammen, dat da wahrscheinlech e negativen Impakt op de System selwer kéint hunn. Dës Aläerte géifen nämlech ëmmer méi zu enger Normalitéit ginn. Kanner, déi effektiv a Gefor wieren, géif esou wéineg gehollef ginn.

Weider ënnersträichen déi Responsabel vun Amber Alert, dass een eng Partie Autorisatioune vu verschiddenen Instanze bräicht. Fir dës ze kréien, mussen eng Partie Critèrë wéi gesot erfëllt ginn.

Wat sinn d’Critèren, fir dass den Amber Alert System declenchéiert gëtt?

D’Kand gouf (mat grousser Wahrscheinlechkeet) vun enger onbekannter Persoun/Persounen entféiert oder d’Kand gëtt vermësst a befënnt sech a grousser Gefor

D’Affer ass mannerjäreg (manner wéi 18 Joer)

Et gi genuch Informatiounen iwwert d’Affer, dass d’Chancen, fir et mat Amber Alert erëmzefannen, klammen. Beispiller si Fotoen, Informatiounen iwwert en Entféierer oder eng Beschreiwung vum Won, dee bei der Entféierung agesat gouf

Den Amber Alert gëtt sou séier wéi méiglech no der Entféierung oder dem Verschwanne vum Kand declenchéiert.

Am Fall vum Meedche vu Schëffleng gouf Amber Alert net ausgeléist, well et, op Grond vun dëse Critèren, als net ubruecht an och net hëllefräich ugesi gouf.

A kengem Moment goufen et Indicen, dass d’Meedchen a Gefor wier. Do dernieft brauch een also d’Autorisatioun vun enger Partie Instanzen, ënnert anerem der Famill, der Police an Zeien. De System wier op kee Fall en Tool, fir all Dag vermësste Persounen ze sichen. Hei géif et zu enger Devaloriséierung vum System selwer kommen, sollt de System onnëtz an iwwerdriwwen heefeg agesat ginn. Weider géife Kanner dobäi meeschtens verschwannen, ouni iergendenger Gefor ausgesat ze sinn.

Froen, déi weider musse gestallt ginn, sinn, ob d’Kand oder de Jugendlechen Unzeeche ginn huet, nees owes eranzekommen oder ob et Indicë ginn, dass et sech an enger Gefor befënnt. Ass d’Kand just „ze spéit“ oder gëtt et effektiv vermësst.



