Appel Recolte



Nodeems d'Fréijoer scho gutt war, koum de Summer an de Grand-Duché. Well et esou deck waarm ginn ass, haten d'Uebstbaueren awer Suergen ëm hir Recolte.Zu Lampech um Pretemer Haff konnt den Uebstbauer Nico Hoffmann schonn ufänken, seng Äppel ze plécken. Zum Beispill d'Zort Elstar, déi ass ewell zeideg. D'Uebst hätt net ënnert der Hëtzt vun dësem Summer gelidden, och wann et keen einfacht Joer war. Fir den Nico Hoffmann war de Manktem u Waasser bei Temperaturen an déi 30 Grad eng Erausfuerderung."Et ass keen einfacht Joer gewiescht, mir si frou, dass mer d'Tropfbewässerung hunn. Dat ass e System, wou praktesch keng Verdonstung stattfënnt a wou ee wierklech ganz spuersam mam Waasser kann ëmgoen. Normalerweis gëtt een 2,5-3 Liter pro Bam den Dag, mir hunn du missen 10% manner ginn, fir dass och jiddweree korrekt versuergt war."Donieft misst een op d'Sonn oppassen, well jo och Äppel kënnen e Sonnebrand kréien."Mam Sonnebrand war et dëst Joer relativ krass a verschidde Betriber, mir hunn de Virdeel hei, mir hunn Hagelschutznetzer. Déi si géint Knëppelsteng geduecht, mä an engems geet och e bësse manner Licht duerch an doduercher kritt een da praktesch kee Sonnebrand."Am Groussen a Ganze kéint ee sech awer dëst Joer op eng gutt Recolte freeën. De Franz-Josef Scheuer vum Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum huet d'Äppel an der Regioun Tréier Lëtzebuerg kontrolléiert. D'Quantitéit a virop d'Qualitéit stëmmen."Wir haben trotz dieser Hitze wunderschöne Früchte auf den Bäumen drauf, es gibt schöne Kaliber bei den Früchten, ein wenig Sonnenbrand, aber die werden aussortiert. Aber ansonsten wunderbar ausgefärbte, geschmacklich sehr interessante Äpfel hängen in diesem Jahr auf den Luxemburger Obstanlagen."De Bire par Konter ass et dës Saison net grad esou gutt ergaangen. Déi brauchen nämlech méi Waasser wéi d'Äppel an dat huet jo zum Deel gefeelt. Wann et nächst Saison erëm esou waarm gëtt, da missten d'Uebstbaueren ëmdenken. Waasserspäicher oder Opfaangbecke kéinten hëllefen.