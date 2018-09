Vun de grousse Parteie kritt all Kéiers ee Vertrieder d'Geleeënheet am Waltaxi Ried an Äntwert ze stoen.

Nom Premier Xavier Bettel, ass eisen nächste Gaascht den Ausseminister an LSAP-Kandidat Jean Asselborn.

Dir hutt eng Fro un de Jean Asselborn? Deelt eis se mat!