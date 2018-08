Op der 13, der Collectrice du Sud, koum et a Richtung Däitschland zu engem gréisseren Accident. Et staut elo natierlech op dëser Plaz.

⚠️Achtung! Verkehrsunfall / Attention Accident⚠️



Unfall auf der A13➡️Schengen, zw. Hellange&Frisange. 4 Pkws impliziert. Autobahn gesperrt. Rettungsgasse bilden!

Accident sur l'A13➡️Schengen, entre Hellange&Frisange.

Autoroute bloquée. Pensez au couloir de sécurité. pic.twitter.com/BNDdEEIbKt — Police Luxembourg (@PoliceLux) 28. August 2018

Geschitt ass d'Accident op der Collectrice, der A13 a Richtung Däitschland, dat op der Héicht tëscht Helleng a Fréiseng.Wéi et heescht, sollen e puer Gefierer hei accidentéiert sinn.D'Streck ass hei gespaart, et gëtt och drun erënnert natierlech zu all Moment eng Rettungsgaass ze forméieren.Eng Persoun gouf beim Accident blesséiert a koum an d'Spidol, eng weider Persoun koum fir eng Kontroll an d'Klinik.