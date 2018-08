Et ass eng Affair, déi och no zwee Méint nach ëmmer héich Welle schléit: den Doud vum Puto G op de Baggerweieren zu Rëmerschen.

Rëmerschen: Schwieregen Asaz fir de Sauvatage aquatique (28.08.2018) Et ass eng Affair, déi och no zwee Méint nach ëmmer héich Welle schléit: den Doud vum Puto G op de Baggerweieren zu Rëmerschen.

De 27 Joer jonke Mann war den 30. Juni Nomëttes mat Frënn duer schwamme gaangen, an ass erdronk; obschonns de Parquet en Accident festhält, goufen am portugisesche "Contacto" Reprochen aus dem Entourage vum Rapper formuléiert, déi Responsabel vum Weier hätten ze spéit beim 112 ugeruff – wat d'Schengener Gemeng awer net gëlle léist.



An iwwerdeems elo op d'Conclusioune vum Parquet gewaart gëtt, erënnert sech de Roland Disiviscour, Chef vum Sauvetage Aquatique un d'Aussoe vu sengen Daucher, déi deen Dag op der Plaz waren, fir nom Puto G ze sichen.



Et hätt ee keng Unhaltspunkte gehat, wou ee genee siche kéint, esou den Daucher. Gesicht hätt een am grousse Beräich, wou och keng Surveillance war.





De Roland Disivisour, Chef vum Sauvetage Aquatique



Divers Persounen hätten zudeem ganz ënnerschiddlech Informatioune ginn. Dobäi kënnt, dass d'Planzen ënnert dem Waasser d'Sich nach méi schwiereg gemaach hätten. Hei muss ee jo dann och e System bei der Sich op d'Bee stellen, fir sécher ze sinn, all Beräich komplett duerchsicht ze hunn.Da wier och d'Ëmfeld, an deem huet misste geschafft ginn, alles anescht wéi hëllefräich: hei schwätzt de Roland Disiviscour vun enger Partystëmmung an enger gewëssener Aggressivitéit.