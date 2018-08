© RTL Télé Lëtzebuerg

55 Prozent vun de Residente sinn d’lescht Joer hei zu Lëtzebuerg mam Vëlo gefuer. Si waren entweder op regionalen oder nationale Vëlospisten ënnerwee. Wichteg wär et, béid Reseaue mateneen ze verbannen. Nëmmen esou kéint een déi verschidde Regiounen interessant maachen, fir Vëlostouristen a fir Leit, déi vill Vëlo fueren, sou d'Monique Goldschmit, Presidentin vun der Lëtzebuerger Vëlosinitiativ.D'Zil ass et, eemol 1.400 Kilometer national Vëlospisten ze areechen. Ablécklech leie mir bei eppes méi ewéi 600 Kilometer. 23 national Vëlosweeër ginn et. Et kann och virkommen, datt eng Vëlospist bemol net weidergeet. Schold dorunner wäre Proprietéitsverhältnisser oder d’Natura 2000. An den A vun der Lëtzebuerger Vëlosinitiativ missten hei d’Prozedure vereinfacht ginn.De Süde wär den Ament a Saache Vëlosubannung nach ëmmer d’Stéifkand. Hei géing et ganz schéi Weeër ginn, ma dës sinn nach net richteg matenee verbonnen. An Zukunft soll et elo awer eng Verbindung tëscht Esch an dem Belval ginn, sou d'Monique Goldschmit.An engem Gesetz ass festgehalen, datt d’Gemenge sech mussen ëm den Ënnerhalt vun den nationale Vëlospiste këmmeren. Dat gëllt fir déi Tronçonen, déi duerch hir respektiv Gemeng féieren. Kéint eng Gemeng dëser Aufgab net nokommen, spréngt de Staat an. D’Fraise sinn awer vun der Gemeng ze droen.Wat feelt, ass eng Vëlospist, déi vun Norden no Süde geet. Esou wéi dat zum Beispill tëscht Oochen an Ëlwen de Fall aus. D'Vennbahn ass 125 Kilometer laang a féiert iwwert eng al Eisebunnsstreck. Vill Touriste sinn hei ënnerwee an dem Monique Goldschmit no, misst dës Vëlospist bis an d'Stad a weider goen."Rent a Bike" eng Initiativ, déi vill Uklang fënnt, an och ganz praktesch ass. Op der Musel, am Mëllerdall, zu Dikrech an zu Wolz kann ee sech ee Vëlo op der enger Plaz léinen an en op enger anerer Plaz nees ofginn.Zanter etleche Méint ginn d'Vëlos-Beschëlderungen och komplett erneiert. De Weste spillt heibäi eng Virreiderroll. Op dësen neie Schëlter ass kloer z’erkennen, vu wou no wou ee fiert. D’Fern- an d’Noziler sinn uginn an och d’Kilometerzuel.