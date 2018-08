En Dënschdeg kuerz virun 23 Auer huet et um Belair an der Allée Leopold Goebel gerabbelt. 3 Autoe sinn do anenee gerannt. 1 Persoun gouf verwonnt.

Da gouf et an der Stad zwou weider Interventiounen. An der rue de l'abattoir war et géint 18 Auer eng Dampentwécklung ginn.

Eng Stonn méi spéit huet an der Avenue Kennedy um Kierchbierg eng Dreckskëscht gebrannt.

A béide Fäll blouf et beim Materialschued.