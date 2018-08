© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

De Maître André Lutgen



Den Initiateur vun der Demande ass geriichtlech géint d'Decisioun vum Ministère virgaangen. Hei géif sech op al Texter baséiert ginn, déi ënner anerem soen, datt en IRM just an enger Klinik däerft installéiert ginn, bedauert den Affekot vum Initiateur.De Maître André Lutgen ass net mam Argument averstanen, datt ze vill IRMe géinge gemaach ginn. Wann en Dokter géif decidéieren, dass en en IRM brauch, fir seng Diagnos ze maachen, da misst een dat respektéieren. Et misst een dann och betounen, dass e Radiolog ni selwer en IRM verschreift, et wier ëmmer en aneren Dokter, deen dat géif maachen. Wann een dovu géif ausgoen, dass der ze vill gemaach ginn, an et géif een international Vergläicher maachen, géif een e wichtegt Argument zu Lëtzebuerg vergiessen. Dagsiwwer hätt een 800'000 Leit am Grand-Duché, an nuets der just 600'000. Déi 800'000 Leit géife sech och deels hei zu Lëtzebuerg soignéiere loossen. Dat misst een alles a Betruecht zéien. Hei wier virun allem schlechte politesche Wëllen dohannert, esou nach de Maître André Lutgen.

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

De ganze Reportage héiert der am RTL-Owesjournal ëm 18.30 Auer.