Héich Investitiounen an innovativ Léisungen - dorobber géing de Programm an dësem Beräich berouen, huet den DP-Generalsekretär Claude Lamberty ënnerstrach.

D'Mobilitéit an d'Infrastrukturen ass ee vun den fënnef Haaptsaile vum DP Wahlprogramm, déi e Mëttwoch de Moie méi detailléiert presentéiert goufen. Ënnert anerem huet d'Demokratesch Partei wëlles, den ëffentlechen Transport fir jidderee gratis ze maachen, den Tramsreseau weider auszebauen, an zum Beispill och den Oste vum Land un dee Reseau unzebannen.



Wat de Wunnengsbau ugeet, huet de Logementsminister Marc Hansen betount, datt de Problem vum bezuelbare Wunnraum nëmme mam Bau vu méi Wunnengen ze léisen ass. Si hätten als Partei vill Iddie fir de Wunnengsbau virunzedreiwen, mee eppes wat fir d'DP net a Fro kéim, wieren d'Enteegnungen. Hei wär ee ganz kloer dran, well et kéint net sinn, datt wann ee säi ganzt d'Liewe laang fir säin Haus oder säin Terrain geschafft huet, dann op eemol aner Leit sollen do wunnen, sou de Marc Hansen. Donieft sollt ee fir d'éischt emol alleguer d'Mesuren, déi een huet, notzen, ier een a Richtung Enteegnunge geet, sou nach de Logementsminister.





D'Demokratesch Partei wëll och d'Wunnengsbäihëllefen iwwerschaffen an eng eenzeg Waardelëscht a Form vun engem "guichet unique" fir d'Kandidaten op eng Sozialwunneng schafen. D'DP wëll a Punkto Wunnraum d'Gemengen dozou kréien, fir selwer Wunnprojeten ze realiséieren.

Op enger éischter Pressekonferenz hat d'DP schonn de Pilier "Identitéit" aus hirem Walprogramm presentéiert.