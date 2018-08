En Dënschdeg den Owend géint 22 Auer ass de Polizisten an der Bounewegerstrooss ee Gangster an d'Netz gaangen, deen ee Laptop matgoe gelooss huet.

De Mann soll deen an enger karitativer Ariichtung geklaut hunn. De Mann konnt e bësse méi spéit an der Avenue de Liberté ugetraff ginn. Hien hat och nach Kokain bei sech.





D'Police mellt am Bulletin dann och nach eng Rei Déifställ op der Fouer. Vun e Méindeg op den Dënschdeg goufen op zwee Stänn Maschinnen fir mat der Kaart ze bezuelen geklaut, wéi och Suen. Et gouf och nach e Fotoapparat geklaut. An alle Fäll gouf eng Plainte gemaach.