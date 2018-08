© ARD

De Video huet schonn e puer Mol den Tour am Internet gemaach, ma no den Tëschefäll zu Chemnitz ass en nees esou aktuell, wéi laang net méi. Wann d'Police an Däitschland wéinst hirem schlechte Virgoe kritiséiert gëtt, huele verschidde Leit an de soziale eben de Video aus Lëtzebuerg als Beispill, wéi een mat den Nationalsozialiste sollt ëmgoen.

1994 in Luxemburg. Die Polizei gegen deutsche Rechtsradikale. Nur mal so, liebe @PolizeiSachsen. pic.twitter.com/cfrEneJQp6 — Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) August 28, 2018

D'Neonazien haten 1994, nodeem si hiren Opmarsch an Däitschland op ville Plaze verbuede kruten, decidéiert, fir a Lëtzebuerg auszewäichen. Déi däitsch Kollegen haten d'Lëtzebuerger Police virgewarnt, esou datt déi sech drop preparéiere konnten. Virun der Däitscher Botschaft an der Stad hunn d'Beamte vun der Spezialunitéit du kuerze Prozess mat de Rietsextreme gemaach, déi guer net mat esou engem haarde Virgoe gerechent haten. Weider konnt och nach e Bus mat Neonazien ofgefaange ginn, déi a Lëtzebuerg wollten areesen. Vill vun de Männer goufe verhaft a si alleguerten nees zeréck an Däitschland geschéckt.