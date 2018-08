Do konnt de Grupp 2,3 Prozent bäileen an 3 Milliarden Euro bis den 30. Juni realiséieren. Et ass dat 4. Joer an der Suite, datt den Ëmsaz eropgeet. Ee groussen Deel dovunner koum duerch Fernsehreklammen eran. Do loung den Taux bei 47,7 Prozent.Den Netto-Benefice loung bei 318 Milliounen Euro an ass deemno quasi stabel bliwwen. An och fir de Rescht vum Joer gesinn d’Prognose positiv aus. Hei dierft den Total-Revenue liicht klammen.

Brutto-Resultat virun Ofschreiwungen a Steieren, den Ebitda, ass ëm knapp 2 Prozent op 638 Milliounen Euro geklommen.