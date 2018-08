Och dëst Joer ass erëm déi traditionell Braderie an der Stad. Dëst Joer ass et déi 89. Editioun. Wat een erwaart a wat ugebuede gëtt, kënnt Der hei liesen.

© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Um Méinden, den 3. September, ass et nees esou wäit, dann ass déi 89. Editioun vun der Stater Braderie, déi traditionell um Kiermesméindeg ass. D'Nouveautéiten dëst Joer sinn ënnert anerem ee Maart mat kreative Produiten um Square Jan Palach op der Plëss esou wéi d'Präsenz vu Foodtrucken op der Paräisser Plaz. Eng 150.000 Leit gi sech dëst Joer erwaart.

Vu moies 8 bis owes 7 Auer wäert e Méindeg an der Stad an op der Gare erëm eng méi lass sinn. Ronn 370 Stänn wäerten dëst Joer erëm bradéieren. Dat sinn zesummen 2,1 Kilometer vu lafende Stänn. D'Stater Braderie ass dann och déi gréissten an déi eelste Braderie aus dem Land. D'Nouveautéiten dëst Joer sinn ënnert anerem ee Maart mat kreative Produiten um Square Jan Palach op der Plëss, esou wéi d'Präsenz vu Foodtrucken op der Paräisser Plaz. D'Stater Braderie wier eng Traditioun, seet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer:

"Ech mengen, do muss ee kucke kommen, et si jo och zum Deel Surprisen, mir krute gesot, et gëtt en extrae Maart vun de Kreateuren, deen ass um Square Jan Palach, dat heescht hannen op der Place d'Armes am Eck an ech mengen, do kann een déi ganz Kreativitéit vun de Lëtzebuerger Kënschtler gesinn. Ech wënschen op alle Fall, dat vill Leit dervu profitéieren."

© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Ma, et si jo bekanntlech Chamberwalen - net verwonnerlech also, datt net manner wéi 10 politesch Stänn ugemellt sinn. Dëst Joer gi sech eng 150.000 Leit erwaart. D'Zil vum Stater Geschäftsverband ass et ënnert anerem, d'Offer nach weider auszebauen an d'Geschäftsleit aus dem Land ze motivéieren bei der Braderie matzemaachen. De President vum Stater Geschäftsverband, Guill Kaempff:

"Mir si stänneg am Gaang, eis och nei z'erfannen, och ënnert eise Memberen, do sinn der, déi si bësse méi aktiv, anerer bësse manner aktiv, awer et ass sécher, dass d'Stad sech stänneg neien Erausfuerderunge muss stellen. Wann een den Online-Shopping zum Beispill hëlt, wou mer elo vum 15. September u wäerten och eng nei Plattform kënnen aweien."

Een Deel vun de Geschäftsleit wäert iwwregens Musek ubidden. Den Ament géif dann och alles gemaach ginn, fir d'Stad och weiderhin attraktiv ze halen, betount de Stater CSV-Schäffen Serge Wilmes.



Braderie - Plan de circulation

Eng aner Nouveautéit ass, dass den Tram gratis ass, esou wéi d'städtesch Bussen. D'Park and Ride kaschten näischt an och de Parking vun der Place de l'Europe an de Fort Wedell op der Gare si gratis. De CityShoppingBus zirkuléiert allerdéngs net, wéinst der Schueberfouer. Och fir d'Mobilité douce ginn et wichteg Informatiounen. D'Vëlosstatiounen um Knuedler an op der Paräisser Plaz sinn nämlech zou.