Vill Leit hate ganz kritesch op d'Zuel reagéiert. Dem Transportminister François Bausch no waren zejoert 94% vun den Zich pünktlech ukomm. An enger parlamentarescher Fro wollten d'DP-Deputéiert André Bauler a Max Hahn vum zoustännege Minister zousätzlech Explikatioune kréien. Et ass effektiv esou, datt nëmmen déi Zich statistesch bei de Retarden erfaasst ginn, déi méi wéi 6 Minutten ze spéit sinn. Hei géif ee sech un der recommandéierter Definitioun vun der EU-Kommissioun orientéiert, sou de François Bausch.



Ënnert d'Retarde falen och déi Zich net, déi ausfalen, déi gi separat dokumentéiert. Wéi et an der Äntwert vum Minister heescht, géif et effektiv virkommen, datt d'Zich, déi vill Verspéidung hunn, op engem Deel vum Tracé suppriméiert ginn, fir ze verhënneren, datt sech dës Verspéidung net op d'Horaire vum ganzen Dag auswierkt. Et gëtt allerdéngs keng virgeschriwwen Zäitlimitt, vun där un en Zuch ausfale muss. Dës Decisioun géif ëmmer vu Fall zu Fall geholl ginn. Zu de Spëtzestonnen ass d'Probabilitéit natierlech am héchsten, datt en Zuch duerch en Tëschefall ausfält.



Mat Ofstand déi meescht Annulatioune gouf et an den éischte 6 Méint vun dësem Joer op de Linnen 70 an 90, also déi, déi an dat franséischt Grenzgebitt féieren. Op der Streck Lëtzebuerg-Nanzeg sinn dëst Joer 11-12 Prozent vun den Zich ausgefall.



Den Hannergrond waren déi vill Streikaktiounen op der franséischer Säit. D'Duerchschnëttsverspéidung pro Zuch louch d'lescht Joer bei zwou Minutten.