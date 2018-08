Opgepasst op eise Stroossen: Duerch de ville Reen gëtt et plazeweis Aquaplaning an et besteet Rutschgefor.

Héichwaasser op der N7 © Dadi

Pluie à Echternach (29.08.2018) La vidéo d'un automobiliste.

Um Mëttwoch am spéiden Nomëtteg an Owend ass vill Waasser vum Himmel erofkomm. Dowéinst gëllt et am Stroosseverkéier opzepassen, well et besteet Rutsch- an Aquaplaninggefor.