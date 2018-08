Iwwert d'Internetplattform "Trace the Face" kréie Leit et erméiglecht, vermësste Persounen ze sichen an erëmzefannen.

All Joers ginn dausende Migranten um Wee an Europa verluer. Aktuell géifen 100.000 Mënsche weltwäit vermësst ginn, hat d'Rout Kräiz Ufank der Woch gemellt. D'Donkelziffer kéint awer nach vill méi héich leien.





Trace the Face - E Reportage vum Pierre Jans



D'Memberen aus enger Famill ginn dacks verspreet, ouni genee ze wësse wou hir Elteren, Kanner, Bridder a Schwëster dru sinn. Um 30. August ass den internationalen Dag vun de Vermëssten an d'Rout Kräiz erënnert bei der Geleeënheet un den Outil Trace the Face, deen et Concernéierten erméiglecht hir Familljememberen ze retracéieren. Trace the Face soll et dëse Leit erméiglechen, hir Vermëssten iwwert den Internet erëmzefannen. De Prinzip ass einfach: Deen dee sicht, setzt eng Foto vu sech an d'Netz. Mat e bësse Chance kuckt dee Vermëssten den Internetsite duerch a gesäit d'Gesiicht vu sengem Bekannten. Den Outil Trace the Face ass een Deel vun engem ganze Service vum Roude Kräiz, deen als Zil huet, dass ënnert anerem Migranten hir Leit erëmfannen. Fir dass dat méiglechst heefeg klappt, huet dat internationaalt Rout Kräiz standardiséiert Prozeduren.D'Valérie Schmit vun der Lëtzebuerger Croix-Rouge erkläert, dass dat zu Lëtzebuerg am Service migrants et réfugiés, wou eng Demande kann opgeholl ginn.

Wéi a wou d'Persoun verluer gaangen ass, wär déi wichtegsten Informatioun. D'Demande kann dann nämlech och un d'Partner-Associatioune vum Roude Kräiz geschéckt ginn, déi an der Géigend vun der Plaz aktiv sinn, wou d'Weeër sech getrennt haten. Dat kann an de Länner si wou se fortgaange sinn, och an de Länner wou se transitéiert sinn, oder do wou d'Leit mengen, dass se eventuell higaange sinn.

De sougenannten Trace the Face hëlleft complementaire, mat de Moyene vum Internet. 4'200 Fotoen aus der ganzer Welt sinn den Ament op der Säit publizéiert. Zu Lëtzebuerg géif et 5 Fäll déi nach op wären. An 3 anere Fäll hätten déi Betraffe sech selwer fonnt. Eemol hätt de Prinzip vum Trace the Face gegraff, bei engem Jong deen zu Lëtzebuerg war, wärend d'Mamm an der Tierkei war.

All d'Informatioune ginn et op tracetheface.org.