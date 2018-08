D'lescht Joer war allgemeng positiv fir d'Lëtzebuerger Finanzplaz, dat liest een am Virwuert vum Joresrapport vun der CSSF, deen e Mëttwoch verëffentlecht ginn ass.



D'Zuel vun de Banken ass quasi stabel bliwwen an d'Investmentfongen hunn eng Rekordzomm vu 4,1 Milliarden Euro areecht. An engems sinn d'Strofen, déi d'Iwwerwaachungskommissioun vum Finanzsecteur gesprach huet, awer och substantiell an d'Luucht gaangen, an dat ëm iwwer 16 Milliounen Euro carrément.





Joresrapport vun der CSSF - Reportage vum Claude Zeimetz



D'CSSF huet d'lescht Joeran Héicht vu ronn 17 an enger hallwer Millioun Euro dekretéiert. 2016 waren et just 1,3 Milliounen. Dës däitlech Hausse wier virun allem op d'Ëmsetzung vun europäeschen Direktiven am Beräich vun neien administrative Strofen an d'Lëtzebuerger Gesetzgebung zréckzeféieren liest een als Erklärung am Rapport.D'Agenten vun der Arelerstrooss waren d'lescht Joer alles an allem mat 158 Kontrollmissioune sur Place chargéiert. 27 dovunner a Relatioun mat der Lutte géint de Blanchiment an d'Terrorismusfinanzéierung, konkret geschwat de Panama Papers, an deene jo zanter 2016 och Acteuren vun der Lëtzebuerger Finanzplaz genannt goufen.Als Rappell: Enn zejoert huet d'CSSF wéinst de Revelatioune vum Internationale Journalisteconsortium ICIJ 9 Entitéiten, dorënner 4 Banken mat administrative Strofen an Héicht vun eppes méi wéi 2 Milliounen Euro sanktionéiert.Kucke mer dann op d'Finanzplaz selwer. Enn zejoert hunnan dësem Beräich geschafft. Dat ass eng liicht Hausse am Verglach mam Joer virdrun. D'Zuel vun de Banken ass ënnert den Stréch just ëm zwou Unitéiten op 139 zeréckgaangen, obwuel 7 Banken zougemaach hunn. Dat erkläert sech doduerch, datt sech virun allem wéinst dem Brexit, nei Finanz- an Investmentfirmen am Grand-Duché néiergelooss hunn.Wat d'ugeet, gesäit d'Entwécklung manner positiv aus. Déi ass eng éischte Kéier zanter 4 Joer zréckgaang ëm 2 %. D'Avoiren vun den Investmentfongen, déi vu Lëtzebuerg aus geréiert ginn, hunn dogéint wéi gesot mat ronn 4,1 Milliarden Euro en neie Rekord arreecht.Am Virwuert vum Joresrapport geet de Generaldirekter vun der CSSF awer och op d'an, deenen de Lëtzebuerger Finanzsecteur kuerz- bis mëttelfristeg ausgesat ass. De Claude Marx nennt do fir d'éischt de politesche Risk. De Risk, datt populistesch Parteien un d'Muecht kommen, wier nach laang net ecartéiert. Den CSSF-Chef gesäit awer och e Risiko fir de gudde Ruff vun der Plaz. De groussen Deel vun den Entitéiten, déi iwwerwaacht ginn, wieren antëscht zwar konform zu den Antiblanchiments-Regelen. Awer eben nach net all. Si géifen der ganzer Plaz schueden.Da géifen ëmmer méi Acteuren hir. D'Revenue klamme manner séier an an engems drécken och d'Digitaliséierung an d'Robotiséierung op d'Aarbechtsplazen. Hei gesäit de Claude Marx e kloren Defi fir déi traditionell Acteure vun der Finanzplaz um Niveau vun den Aarbechtsplazen. Dobäi kënnt nach d'. Hei missten d'Acteuren déi néideg Mesuren huelen, fir sech ze protegéieren.Desuivéiert ee bei der CSSF natierlech mat groussen Interêt. Un d'Finanzplaz ass et de gudde Rot, sech op all Zeenario, och deem, datt keen Deal zustane kënnt, virzebereeden.