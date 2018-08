Am Bezierk Süde sti jo Leit op der Wallëscht vun "Demokratie", déi do guer net wëllen drop sinn.

Den Nico Graf huet mam LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry iwwer d'Wallëschte-Gefuddels vun der Partei geschwat.



Den Nico Graf am Gespréich mam Alex Bodry.





Mat engem wéi dem Alex Bodry kann een dat duerchspillen, nämlech wat geschitt, wann – aus Furri, aus Protest, par mégarde – wat geschitt, wann d'Wieler Leit an d'Chamber schécken, déi guer net méi wollten op enger Lëscht sinn an awer op der Lëscht bliwwe waren, well déi net méi huet dierfe verännert ginn.



Déi éischt erstaunlech Äntwert ass dës: déi nei gewielte Chamber ass dat Organ, wat decidéiert, ob d'Walen de Reegelen no ofgelaf sinn. D'Chamber muss also decidéieren, ob si selwer – nei gewielt wéi se ass – och an der Rei ass. A wien dat kontestéiert, kann dat zum Beispill mat engem einfache Bréif un déi Chamber maachen. D'Chamber muss dann decidéieren, wat am schlëmmste Fall geschitt, dat heescht eventuell Neiwalen.

Hale mer fest: Neiwale kéinten déi ultime Suite vun deem Mëssel sinn – an dat esouguer, wann nëmmen an engem Bezierk gefuddelt gi wier. Eist Walgesetz gesäit nämlech net vir, datt et Neiwalen an engem eenzege Bezierk ka ginn.

An der neier geplangter Constitutioun soll de Problem, datt déi neigewielte Chamber déi eenzeg Kontrollinstanz vun de Walen ass, deen Zoustand, soll verännert ginn.



"Et ass elo decidéiert, dass an der neier Verfassung, d'Chamber just nach als 1. Instanz déi Reklamatioune kuckt an eng Decisioun dann hëlt, mä dass dann déi Persounen, déi intresséiert sinn, kënne virun d'Verfassungsgeriicht kloe goen, fir iwwert déi doten Decisioun vun der Chamber ze tranchéieren.", esou den Alex Bodry

Mä wéi ass dann elo ze bewäerten, wat do mat der Demokratie-Lëscht geschitt ass? "Oh", seet den Alex Bodry, "dat kéint jo emol Bedruch oder Fraude sinn an et géif och weisen, datt Walen eppes Seriöes wieren".



