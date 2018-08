En Donneschdeg an der Mëttesstonn hat sech e Camion vun den CFL an der Sortie vun der A7 fir op Colmer-Bierg gedréint.

© RTL Mobile Reporter

D'Sortie huet wéinst dësem Tëschefall misste gespaart ginn. Wéi et ausgesäit, hätt de Chauffeur vum Camion sech ze spéit decidéiert, fir d'Sortie ze huelen an hätt sech dowéinst an der Sortie gedréint.