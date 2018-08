Et ass den éischte Lëtzebuerger, dee bei enger Wal an den USA als „Council Member“, also als Schäffe gewielt gouf.

De Lëtzebuerger George (eigentlech mat "s", mä an Amerika schreiwen se en ouni "s") lieft scho méi laang am Arizona. Hien hat sech hei opgestallt, fir an den „City Council“ vun Eloy am Bundesstaat Arizona gewielt ze ginn. Hie krut den 28. August 25% vun de Stëmmen. An engem zweeten Tour gëtt hei elo de Buergermeeschter bestëmmt.







Heifir wëll de George Reuter awer net kandidéieren. Hie wëll sech elo als Schäffen ëm d‘Problemer ronderëm d‘Sécherheet an der Stad an der Regioun këmmeren.D’Stad Eloy zielt ronn 20‘000 Awunner an ass een Drëttel vun der Gréisst vu Lëtzebuerg.„D’Wüst vun Eloy ass déi US-Regioun, wou am meeschten Drogekriminalitéit a Mënschenhandel bedriwwe gëtt“, seet de George Reuter, deen och schonns zu Lëtzebuerg am Beräich vun der Sécherheet geschafft huet.Am Dezember wäert hie säi Mandat untrieden.

Kuckt hei e Portrait vun Yves Trevalec a Pit Biwer aus dem Joer 2012:





Portrait George Reuter (2012) (30.08.2018) .