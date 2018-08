Hei ass d'Streck tëscht dem Zéissenger an dem Gaasperecher Kräiz fir den Trafic a béid Richtunge gespaart. Esou datt een vun der Escher A4 och net méi a Richtung Tréier / Fluchhafen ka fueren.Vun der Diddelenger A3 kënnt een dann aus béide Richtungen net méi Richtung Arel an och vun Diddeleng aus net méi a Richtung Tréier. Kënnt een awer vum Rond-Point Gluck, kann een nach a Richtung Tréier fueren.Dat Ganzt geet vun e Freideg den Owend um 20 Auer bis e Sonndeg de Moien um 6 Auer.D'Deviatioune aus alle Richtunge sinn ausgeschëldert.Bleift z'erwänen, datt et um Beetebuerger Kräiz op der A3 e weidere Chantier gëtt. Aus Richtung Frankräich ass et net méi méiglech, fir direkt an d'Stad ze fueren. Et muss een um Beetebuerger Kräiz erausfueren a Richtung Däitschland an iwwert den Echangeur Helleng Demi-tour maachen, fir nees op Beetebuerger Kräiz op d'A3 ze fueren.

De Communiqué vun de Ponts et Chaussées

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à la réalisation de la troisième de quatre phases relatives à la construction d'un nouvel ouvrage d'art passant au-dessus de l'autoroute d'Arlon (A6) à la hauteur de la croix de Gasperich dans le cadre de l'aménagement du Ban de Gasperich.

La durée totale du chantier est d'environ 4 mois (juin à mi-septembre). A partir du dimanche 02 septembre 2018, le trafic autoroutier sera à nouveau guidé par des voies rétrécies à travers le chantier. La circulation sera à nouveau assurée sur deux voies dans les deux sens pendant toute la durée restante du chantier. Au vu des rétrécissements des voies, la vitesse est limitée à 70 km/h dans les deux sens.

Des perturbations du trafic sont attendues jusqu'à la fin du chantier.

Barrages et déviations :

La troisième phase du chantier comporte le montage du troisième tronçon du nouvel ouvrage d'art et sera réalisée à partir du vendredi soir 31 août 2018 vers 20 heures jusqu'au dimanche matin 02 septembre 2018 vers 06 heures sur les autoroutes A1 et A6 à la hauteur de la croix de Gasperich dans les deux sens.

Pendant les travaux réalisés lors de cette troisième phase, les autoroutes et bretelles suivantes sont barrées à la circulation :

• La section courante des autoroutes A1 et A6 entre la croix de Cessange et la croix de Gasperich dans les deux sens,

• La section courante de l'autoroute A3 à hauteur de la croix de Bettembourg en provenance de la France et en direction de Luxembourg-Ville,

• La bretelle de sortie de la croix de Cessange en provenance d'Arlon (A6) et en direction de Hollerich (A4),

Le trafic en provenance de Trèves de l'A1 en direction d'Arlon (A6) est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'autoroute A3 – croix de Bettembourg – l'autoroute A13 – Jonction Esch – l'autoroute A4 de nouveau sur l'autoroute A6 en direction d'Arlon.

Le trafic en provenance d'Arlon (A6) et en direction de Trèves (A1), respectivement vers Metz (A3), est dévié à partir de la croix de Cessange via l'autoroute A4 – Jonction d'Esch – l'autoroute A13 – croix de Bettembourg – l'autoroute A3 jusqu'à la croix de Gasperich de nouveau sur l'autoroute A1. Le trafic en direction de Metz est dévié à partir de la croix de Bettembourg par la bretelle vers l'A3 en direction de Metz.

Le trafic en provenance d'Arlon et en direction de Luxembourg-Ville, Luxembourg-Gare ou Hesperange est dévié via l'autoroute A4 et l'échangeur Leudelange-Nord de retour jusqu'à la croix de Cessange en direction du rond-point Merl.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture des autoroutes A1 et A6 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi. L'axe principal des autoroutes A6 et A1 est barré vers 20 heures.