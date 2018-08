© RTL Archiv

Deemno wëllen sech den Ament just 3 vun de 6 sougenannten Nordstad-Gemengen zesummen doen. RTL huet mat de concernéierte Buergermeeschtere geschwat.

Vun der Nordstad ass schonn zanter iwwer 10 Joer rieds. Et gëtt een interkommunale Syndicat, de "Zano" an et gëtt och e politesche Comité, ma bis ewell hunn déi 6 Gemenge Colmar-Bierg, Schieren, Ettelbréck, Ierpeldeng, Dikrech a Bettenduerf keng gréisser Projeten ëmgesat. Elo kënnt awer Beweegung an op d'mannst een Dossier, duerch eng méiglech Fusioun wéi den Ettelbrécker Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf erkläert. Et goufe Sondéierungsgespréicher tëscht de concernéierte Gemengen, eben d'Schäfferéit Ettelbréck an Ierpeldeng an dono d'Schäfferéit vu Schieren an Ettelbréck. Den 12. September soll et dann an den 3 Gemengeréit zu der Ofstëmmung kommen.





Fusioun an der Nordstad - Reportage Annick Goerens



Déi aner 3 Gemenge wären awer natierlech iwwer d'Sondéierungsgespréicher informéiert ginn. Et wéilt ee jo kee virun de Kapp stoussen, seet de Buergermeeschter vu Schieren, André Schmit. De But wier et och souwisou net nëmmen exklusiv déi 3, mä alleguerten déi 6 Gemengen an d'Fusioun ze huelen.





Déi éischt Initiativ fir Fusiounsgespréicher wär virun e puer Joer vun Dikrech a Richtung Bettenduerf ausgaangen, ouni Resultat. Ierpeldeng un der Sauer, läit tëscht den zwou gréissten Nordstad-Gemengen, Dikrech an Ettelbréck. Wei ass de Wierfel, fir déi eng oder aner Säit dann do gefall? Den Ierpeldenger Buergermeeschter Claude Gleis betount, dass een einfach d'Gefill gehat hätt, dass Ettelbréck méi oppe gewiescht war. Dobäi kënnt, dass d'CSV an d'LSAP dat och hei an hirem Koalitiounsvertrag festgehalen hunn. Wann Ettelbréck interesséiert ass, wier d'Dier fir si grouss op. Et wier elo mol den éischte Schratt fir déi 6 Gemengen aus der Nordstad zesummenzekréien.

Déi 6 Gemenge kéinten net an engem Coup fusionéieren, do sinn sech all d'Gemengepappen eens. Den administrativen Opwand wär fir den Ufank einfach ze grouss.

Wann Ettelbréck, Schieren an Ierpeldeng awer wierklech fusionéieren, gëtt dës nei Fusiounsgemeng, wat d'Awunnerzuel ugeet, déi 8. gréissten am Land, wann een déi aktuell Chiffere kuckt. Den Ament ass Ettelbréck, am Verglach, als gréissten Nordstadgemeng op Plaz 15.

Wann awer elo déi 6 Gemenge géinge fusionéieren, da wär dës nei Super-Gemeng mat Ronn 25.000 Awunner no Lëtzebuerg, Esch an Déifferdeng déi 4. gréissten am Land.